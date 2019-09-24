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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

- Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladıTRABZON - Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 18:12
- Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
TRABZON - Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçetkleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Ekuban, Sturridge antrenmana katılmadı. Fernandes ve Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Yarın izin yapacak olan bordo-mavili futbolcular, 26 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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