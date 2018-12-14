Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

14 Aralık 2018 Cuma 15:50



14 Aralık 2018 Cuma 15:50

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.Sakatlığı tam olarak geçmeyen Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın ise takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.Trabzonspor, yarın sabah hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 13.15'te uçakla İstanbul'a gidecek.