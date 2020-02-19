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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

19.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:04Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel katılmadı. Kasığında sorun olan Hosseini, Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmalar yaptı. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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