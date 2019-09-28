Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - BJK bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 93. kez karşılaşacak iki ekip de maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. Maç öncesinde Trabzonspor 6 puana, Beşiktaş 5 puana sahip. TS - BJK maçı öncesinde rekabetin istatistikleri, son durumlar haberimizde. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 29 Eylül 2019 Pazar günü karşılaşacak. Medical Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maçın yayını beIN Sports ve beIN Connect'ten olacak.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 93. RANDEVUSU

Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 92 maçta Beşiktaş'ın rakibine 36-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 23 maç ise berabere bitmiş.

İki takım arasında oynanan son 15 maçta Beşiktaş'ın sadece 2 yenilgisi var. 6 maçın berabere bittiği rekabette 7 maç siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi.

18/05/19 Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

16/12/18 Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

05/03/18 Trabzonspor 0-2 Beşiktaş

01/10/17 Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

08/04/17 Trabzonspor 3-4 Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz forma giyemeyecek. Diğer yandan cezası biten Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco'nun oynayıp oynamayacağı Abdullah Avcı'nın kararına bağlı.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Bordo mavili takımda cezalı oyuncu yok. Fakat sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi'nin maç saatinde belli olacak.

Uğurcan- Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynayacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 29 Eylül 2019 Pazar günü 19.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir;

Batı Alt VIP Tribün – 500 TL

Batı Alt VIP Tribün – 400 TL

Batı Alt VIP Tribün – 300 TL

Batı Alt VIP Tribün – 200 TL

Kategori 1 – Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün – 100 TL

Kategori 2 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 90 TL

Kategori 3 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 80 TL

Kategori 4 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 70 TL