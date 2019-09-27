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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.09.2019 16:20Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hafta sonu kadroda olması beklenen Daniel Sturridge de takımla birlikte çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmazken, Fernades, Onazi ve Yusuf Sarı ise koşu yaptı. Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olması beklenen Daniel Sturridge de takımla birlikte çalıştı. Bordo-mavililer basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
(Gökmen Şahin/İHA)

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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