Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ikinci gol geldi!

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

42' GOL! Jose Ernesto Sosa, ceza sahası dışından attığı harika golle farkı ikiye çıkardı.

37' Beşiktaş'ta Necip sarı kart gördü.

34' Dorukhan Toköz sarı kart gördü.

32' GOL! Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

26' Abdulkadir Parmak sarı kart gördü.

21' Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin sol kanattan ortasını yaptı, Oğuzhan Özyakup yakın mesafede topa dokunamadı.

15' Mücadelede 15 dakika geride kaldı. İlk bölümde iki takım da ağırlıklı olarak sol kanattan akın geliştiriyor.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz