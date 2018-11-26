Trabzonspor Borsada Yatırımcısını Sevindirirken, Fenerbahçe Üzdü

Borsa İstanbul
'da haftanın ilk işlem gününde dün oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe
maçının ardından Trabzonspor yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe ise üzdü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,03 yükselişle tamamladığı haftanın ilk işlem gününde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği AŞ'nin Fenerbahçe galibiyetiyle hisselerinin yüzde 6,5'in üzerinde değer kazanması dikkati çekti.
Trabzonspor, dünkü Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya yükselişle başladı ve günü yatırımcısına yüzde 6,61 kazandırarak tamamladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri ise kulübün Trabzonspor'a mağlubiyetinin ardından yüzde 2,05 değer kaybetti.
Bugün Beşiktaş Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,86 artarken, Galatasaray
Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise yüzde 0,83 azalış kaydetti.
Borsa İstanbul,Fenerbahçe,Trabzonspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:52