07 Aralık 2018, 09:39
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Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçını Kazanarak 3 Maçlık Galibiyet Serisi Yakalamak İstiyor

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini devam ettirmeyi ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligde son oynadığı iki karşılaşmada Fenerbahçe ve Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 15'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

ATİKER KONYASPOR İLE 35'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 35'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 maçta Trabzonspor'un 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 49 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Konyaspor,Trabzonspor
07 Aralık 2018 Cuma 09:39



YORUMLAR (8)
LAZ: Trabzonspor bu maci alacak. Gel Aykut gel. Bu sene Hic biriniz kurtulamiyacaksiniz heleki Trabzondaki maclarda. Konya top mu oynuyor arkadas. Futboldan mutboldan anladiginiz yok. Adamlar duran top Penalti ve dakkikalari gecirerek aliyor maclarini. Vallaha billaha top oynadigi yok. Cumartesi günü firtiniya görürsün TÜRKIYE.
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ÖMER: TFF YİNE ORGANİZE EDİYOR LİGİ. TS NİN MAÇLARINI MESAİ SAATİNE KOYUYOR SEYİRCİ AZ OLSUN DİYE HAKEMİ SÖYLEMEYE GEREK YOK
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TUNÇ06: HAKEME ÇAMUR ATMAYIN HEMEN ÇIKIN OYNAYIR GÖRELİM VAR VAR UNUTMAYIN BİR DE AYKUT VAR TABİĞ TRABZON BU AYKUYTAN ÇOK ÇEKİYOR EN AZ BERABERE YADA KONYA ALIR GİBİ .TRABZON İKİ BELADAN KURTULDU DÜZELDİ BENCE.
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  • AYKUT : Aykut''un Tabzonspor karnesine bak ta konuş geçen yıl Fenerli ERSUN''a rağmen kadıköyde Aykut''lu fenere iki tane sallamışız. Yalnız dikkat edin TS tacınızı çalmasın .
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BEKAN: hakem çok kötü..maça yazık edebilir.
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