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Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, İstanbul'un üç büyüklerine karşı geçit vermiyor. Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı oynadığı son 12 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

04.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:48

Galatasaray, ve 'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında 'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği teknik direktör Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kupada sarı-lacivertli takımı 2-1 yendi.

SERİ BİR YILDIR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat 2019'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 388 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (9)
ONUR:saçma sapan yorumlarda bulunanlar net kuyruk acısı olanlar ben trabzonlu değilim ama adamlar takır takır oynuyor kazanıyor yok devlet desteği varmış yok damat yol verıyormus gecın bunları galatasaray şampiyon oluyor feto cu oluyor fener şampiyonluğa oynar şike yaptı denır trabzon takır takır oynar devlet takımı denır ozaman bunlar lıgden cekılsın kalan takımlar kendı arasında oynasın bakalım tadı tuzu kalıyormu ozaman ligin
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YAŞLI KURT:DAYI mız saglam cok sukur
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DEDE:Kim DAYI missssssss ???
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HASTA:ANGARALI sen ne yedinde seni bozdu ????? Dikkat et kendine birazcik. . . . . . .
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ANKARALİ:Galatasaray bozar yine bu sene seriyi
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TS:GÖRECEZ!
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ANKARALİ:Galatasaray bozar yine aynı seriyi
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TABİ TABİ:Müthiş seriye bak be bu nasıl medya. . . Adamlar 2011 den 2018''e kadar fenere galibiyeti geçtim gol dahi atamıyolar ama son iki yılda iki kere yenmişler diye müthiş seri olmuş. . . Bu devirde rüzgar ne tarafa eserse bu medya da oraya savruluyor. Eee nede olsa takımın göbek adı ÇOKOMELLİspor. . .
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FONOVBOHÇO:anten varmı sizde çekemeyenler için olması gerekiyorda
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1 0
4.03.2020 12:59:24