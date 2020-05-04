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Trabzonspor, çalışmalara başladı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

04.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:02
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ardından Kovid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi.
Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.
Bordo-mavili ekibin çalışmalarına yarın devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, çalışmalara başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzonspor, Spor, Haber
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