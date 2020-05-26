Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk çalışmasıyla sürdürdü.

Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor
26.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:51
Trabzonspor, Süper Lig hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk çalışmasıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Ndiaye'nin durumunun ise gün geçtikçe iyiye gittiği ve takım seviyesine yaklaştığı belirtildi.

Bordo-mavililerin golcü oyuncusu Alexander Sörloth ise güç depolamaya devam ediyor. Zaman zaman ağırları bulunan oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı kısa zamanda takımla birlikte taktiksel çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Trabzonspor 5. kez testten geçecek

Trabzonspor'da rutin olarak gerçekleşen korona virüs testlerinin 5'ncisi yapılacak. Şimdiye kadar 4. kez yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmazken, bordo-mavili kulüp 5 günde bir gerçekleştirdiği rutin testlerine yenisini ekleyecek.

Trabzonspor günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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