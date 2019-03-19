Trabzonspor Camiasından Burak Yılmaz'a Tepki

Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olmadan önce Trabzonspor'da sancılı bir dönem geçiren ve kadro dışı kalmaya kadar giden Burak Yılmaz Beşiktaş'ta adeta ikinci baharını yaşıyor. Siyah beyazlı formayla 8 maçta 6 gol 1 asistlik performansıyla hocası Şenol Güneş'in yüzünü kara çıkarmayan Burak, yeniden milli takımdaki yerini alırken, yıldız golcünün kariyerinde işleri yoluna koyması taraftarları da bir hayli memnun etti.

TRABZONSPOR CAMİASINDAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ VAR

Beşiktaş'ta maddi problemler yaşanmasına rağmen bunlara aldırış etmeyen ve sadece işine odaklanan Burak Yılmaz'a Trabzonspor camiasından tepki yağıyor. Futbolcuların alacaklarını ödeyemeyen ve oyuncularla FİFA'lık olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın 3 aydır herhangi bir ücret almadığı bilinirken, bordo mavili kulübün önde gelen isimleri ve taraftarların tecrübeli golcü hakkında "Burak'ın bizde alacakları olduğu zaman hemen TFF'nin yolunu tutardı, onu bağrımıza bastık, kaptanlığı verdik ama iş paraya geldiğinde farklı yollar denemeyi tercih etti, şimdi Beşiktaş'ta da 3 aydır para alamıyor ama sesi çıkmıyor, bir yere başvurduğu şikayet ettiği falan yok." dedikleri öğrenildi.

(Güneş)