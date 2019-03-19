19 Mart 2019, 23:23
»»

Trabzonspor Camiasından Burak Yılmaz'a Tepki

Trabzonspor camiasının önde gelen isimleri, "Bizde alacakları olduğu zaman hemen TFF'nin yolunu tutardı" diyerek 3 aydır Beşiktaş'tan para almayan Burak Yılmaz'ın tutumunu eleştirdi.

Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olmadan önce Trabzonspor'da sancılı bir dönem geçiren ve kadro dışı kalmaya kadar giden Burak Yılmaz Beşiktaş'ta adeta ikinci baharını yaşıyor. Siyah beyazlı formayla 8 maçta 6 gol 1 asistlik performansıyla hocası Şenol Güneş'in yüzünü kara çıkarmayan Burak, yeniden milli takımdaki yerini alırken, yıldız golcünün kariyerinde işleri yoluna koyması taraftarları da bir hayli memnun etti.

TRABZONSPOR CAMİASINDAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ VAR

Beşiktaş'ta maddi problemler yaşanmasına rağmen bunlara aldırış etmeyen ve sadece işine odaklanan Burak Yılmaz'a Trabzonspor camiasından tepki yağıyor. Futbolcuların alacaklarını ödeyemeyen ve oyuncularla FİFA'lık olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın 3 aydır herhangi bir ücret almadığı bilinirken, bordo mavili kulübün önde gelen isimleri ve taraftarların tecrübeli golcü hakkında "Burak'ın bizde alacakları olduğu zaman hemen TFF'nin yolunu tutardı, onu bağrımıza bastık, kaptanlığı verdik ama iş paraya geldiğinde farklı yollar denemeyi tercih etti, şimdi Beşiktaş'ta da 3 aydır para alamıyor ama sesi çıkmıyor, bir yere başvurduğu şikayet ettiği falan yok." dedikleri öğrenildi.

(Güneş)

Spor



YORUMLAR (14)
GSLİ: Sizde herşeye kızıyorsunuz insanların içinde bulunduğu durum o an farklıdır. Seyirci v taraftar gözüyle değil oyuncu gözüyle bi bakın bakalım kendinizi o adamın yerine koyun bekleyebilirmisiniz? Stres bir yandan ağır hayat şartları bir yandan öyle kolay değil. Kulüpler doğru yönetilseydi bunlar olmazdı. Hep tek taraflı çıkışlar yapmayın. Eski işleri bi kenara bırakın. Yok kupa yok Burak yok bilmem ne... Düne takılıp kalmayın. Bir adım ileri gidemiyorsunuz acaba neden? Herkes önce aynaya bakacak. Sizler Burak yokken dün de aynıydınız. Dedim ya yanlış yönetim ve yanlışta ısrar buralara kadar getirdi. Profesyonellerle çalışılırsa sorun kalmaz.
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
KAMİL: şu anda beşiktaşta oynarken başka isteyen büyük kulüp bulsa onlarada acımaz merak etmeyin sizdeyken niyeti istanbula gelmekti başardı
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
-: tırazbon çempiyon
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN-: besiktas ac deyil sizler gibi parasini alacak emin ellerde hahaaaaaaaaaaaaaaaaa
Yayından Kaldır
4 24
Cevap yaz
KAYSERİSPOR : Kardeş Takımımız Trabzonspora selam olsun 52 yılda 6 kez şampiyon olup sayısız kez Türkiye kupasını kaldırarak ortalama olarak Türkiyemizin en başarılı Kulübüdür rakamlar ve istatistikler silinmez
Yayından Kaldır
18 10
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın