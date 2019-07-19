Trabzonspor, Campi'yi de KAP'a bildirdi

Trabzonspor
, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferi konusunda Estudiantes
Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, bugün transfer ettiği Erce Kardeşlerin ardından, bir transfere daha imza attı. Karadeniz ekibi, Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kadrosuna katıyor.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL