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Trabzonspor, Campi'yi de KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

19.07.2019 17:25 Trabzonspor, Campi
Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, bugün transfer ettiği Erce Kardeşlerin ardından, bir transfere daha imza attı. Karadeniz ekibi, Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kadrosuna katıyor.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Estudiantes, Trabzonspor, Spor

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