13.07.2019 15:26
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Trabzonspor, CAS'a başvuruda bulundu

Trabzonspor, UEFA tarafından alınan, "UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi olarak el koyulması" kararına CAS'ta itiraz edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, UEFA gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili CAS'a itiraz başvurusunda bulundu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir. UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır."

Trabzonspor, CAS'a başvuruda bulundu
Trabzonspor, Spor

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