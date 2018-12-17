17 Aralık 2018, 13:56
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Biletlerini Satışa Sundu

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Biletlerini Satışa Sundu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın biletlerini satışa sundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın biletlerini satışa sundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadelenin biletlerini satışa sundu.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 25 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 6 (Kale Arkaları): 20 TL

Kategori 5 (Doğu 3): 30 TL

Kategori 4 (Doğu 2): 35 TL

Kategori 3 (Doğu 1): 40 TL

Kategori 2 (Batı 2): 45 TL

Kategori 1 (Batı 1): 55 TL

VIP Silver: 120 TL

VIP Gold: 150 TL

Platinum A-C Blok: 240 TL

Platinum B Blok: 270 TL

Misafir Tribünü: 25 TL - İSTANBUL Çaykur Rizespor,Trabzonspor
Kaynak: İHA

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