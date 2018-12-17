Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Biletlerini Satışa Sundu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek olan Trabzonspor
, bu maçın biletlerini satışa sundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık
Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadelenin biletlerini satışa sundu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 25 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 6 (Kale
Arkaları): 20 TL
Kategori 5 (Doğu 3): 30 TL
Kategori 4 (Doğu 2): 35 TL
Kategori 3 (Doğu 1): 40 TL
Kategori 2 (Batı 2): 45 TL
Kategori 1 (Batı 1): 55 TL
VIP Silver: 120 TL
VIP Gold: 150 TL
Platinum A-C Blok: 240 TL
Platinum B Blok: 270 TL
Misafir Tribünü: 25 TL - İSTANBUL
Çaykur Rizespor,Trabzonspor
Kaynak: İHA