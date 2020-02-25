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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:44Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , 2 günlük iznin ardından 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, kız kardeşi doğum yaptığı için izin alarak ülkesi Norveç'e giden Sörloth, kasıklarında ağrı hisseden Pereira ve Majid Hosseini katılmadı, ayak baş parmağında ödem olan Sturridge salonda çalıştı.
Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan Nwakaeme de doktor kontrolünde takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yusuf Sarı yarıda bıraktı
Trabzonspor'da sakatlığının ardından iyileşerek takımla çalışmalara katılan Yusuf Sarı, bugünkü çalışmada yine sakatlandı.
Bordo-mavili futbolcu, taktik çift kale maçta da Costa ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç oyuncu, daha sonra soyunma odasına gitti.
Messias özel çalıştı
Trabzonspor'da devre arasında transfer edilen Messias, antrenman sona erdikten sonra özel çalıştı.
Brezilyalı oyuncu, stoperde Campi'nin cezalı olması nedeniyle yardımcı antrenörler eşliğinde özel olarak idman bitiminde çalıştırıldı.
Antrenmanlar basına kapanıyor
Trabzonspor'da antrenmanların Çaykur Rizespor maçına kadar basına kapatılacağı kaydedildi.
Haftanın ilk gününde basına açık çalışan bordo-mavililer, daha sonra basın ve taraftara kapalı şekilde çalışmalarını gerçekleştirecek.
Abdülkadir Ömür dönüyor
Trabzonspor'un 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı karşılaşmanın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, kadroda yer almaya hazırlanıyor.
En son ligin 2. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarda yer alıyor.
Bordo-mavili futbolcunun antrenmanlara vereceğe cevaba göre Çaykur Rizespor veya Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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