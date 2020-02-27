Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz mi? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları ne kadar? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı 29 Şubat Cumartesi günü (29.02.2020 ) saat 17:00'de oynanacak.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP Platinum B - 375,00 TL

VIP Platinum A-C - 325,00 TL

VIP Gold - 225,00 TL

VIP Silver - 150,00 TL

1. Kategori - 70,00 TL

2. Kategori - 60,00 TL

3. Kategori - 50,00 TL

4. Kategori - 40,00 TL

5. Kategori - 30,00 TL

Misafir - 35,00 TL