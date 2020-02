Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor 'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine takımın başında sahaya çıkan Muzaffer Bilazer, basın toplantısına katıldı.Bilazer, konuşmanın kolay olmadığı belirterek, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik." diye konuştu."İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." ifadesini kullanan Bilazer, "Sadece bir an lazımdı. O anda goller gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bilazer, bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusu üzerine de şunları kaydetti:"Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum."Kartal: "Sonunu getiremedik"Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.Böyle bir durumda diğer takımlar maça ne kadar hazırlanabildiyse kendilerinin de o kadar hazırlandığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:"Karşılaşmanın 65. dakikasına kadar her şey bizim kontrolümüzdeydi. Planladığımız gibi öne de geçtik. İyi mücadele ettik, iyi pas yaptık, oyunda sakin kaldık. İkinci yarı 55. dakikada Skoda'nın pozisyonu gol olsa, ikinci golü bulsak maçı koparıp kazanabilirdik. Daha sonra Umar'ın sakatlığı oldu. Mecburi değişiklik yaptık. Yediğimiz golleri bu değişikliğe de bağlamıyorum. İki tane korner, duran top, bir penaltı takım birden bire oyuncular demoralize oldu. Duran toplar oyunun kırılma anıydı. Taraftarın verdiği sinerji ile Trabzonspor oyunu risk ederek üzerimize geldi. Oyuncularım iyi mücadele ediyor. Her hafta aynı şeyi yapıyoruz. İyi futbol oynuyoruz, ardından goller yiyoruz ve demoralize olup maçı kaybediyoruz. Bunları aşmamız gerekiyor."Kartal, bununla ilgili oyuncularla görüşüp çalışma içerisinde olacaklarını vurgulayarak, "Rakibi tebrik edip önümüze bakıyoruz. Taraftarlarımız buraya kadar gelip bizi gerçekten çok iyi desteklediler, moral verdiler. Onları üzdük. Ümit vadeden bir oyun sergiledik, iyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum." yorumunu yaptı.