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Trabzonspor, Cemil Usta'yı Andı

Bordo Mavililer kulübün efsane stoperlerinden "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta'yı hazırladıkları video ile andı.

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Bordo Mavililer kulübün efsane stoperlerinden "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta'yı hazırladıkları video ile andı. Trabzonspor, Cemil Usta'yı Andı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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