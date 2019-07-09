09.07.2019 19:08
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Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

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