22 Kasım 2018, 17:50
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Trabzonspor Cumartesi Günü Antrenmanı Statta Yapacak

Trabzonspor Cumartesi Günü Antrenmanı Statta Yapacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yoğun talebi üzerine son antrenmanı Medical Park Stadı'nda yapacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü  Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma için son antrenmanını  taraftarlardan gelen talep üzerine Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda yapacak.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  bordo-mavili taraftarların sosyal medyadan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanı  Medical Park Stadı'nda gerçekleştirme çağrısını olumlu karşıladıklarını söyledi.
Taraftarın takım için çok önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bu maçı  kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların bu isteği üzerine  cumartesi günü son idmanı saat 16.00'da stadımızda yapacağız." ifadelerini kullandı.
  
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