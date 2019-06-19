19.06.2019 10:47
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Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.

Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzde aidat ödemeye çağrı başlığıyla yer alan 19. maddenin 'a' ve 'b' fıkraları ile 23. maddenin 'e' fıkrası uyarınca üyelik
aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, yönetim kurulumuzun 14 Haziran 2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten
düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Trabzonspor, Spor

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