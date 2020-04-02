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Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladı.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:07

Trabzonspor 'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu. Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan genç oyuncu, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır'a attı.

Abdülkadir Ömür, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

UĞURCAN MAAŞININ YÜZDE 20'SİNİ BAĞIŞLADI

Abdülkadir Ömür'ün ardından Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20'sini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

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Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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