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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Uzun süren sakatlığının ardından 3 hafta önce sahalara dönen Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı.

15.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:57

Trabzonspor , sahasında Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Maçın 73. dakikasında bordo-mavili takımda üzücü bir sakatlık yaşandı. 6 aylık sakatlığını 3 hafta önce atlatan Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen genç yıldız yerini Ndiaye'ye bıraktı. Genç oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Etiketler : Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Başakşehir, Genç, Spor

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TS61:Tff istifa
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