Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Uzun süren sakatlığının ardından 3 hafta önce sahalara dönen Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı.
15.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:57
Trabzonspor , sahasında Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Maçın 73. dakikasında bordo-mavili takımda üzücü bir sakatlık yaşandı. 6 aylık sakatlığını 3 hafta önce atlatan Abdülkadir Ömür, bir kez daha sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen genç yıldız yerini Ndiaye'ye bıraktı. Genç oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Haberin Videosu :Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür tekrar sakatlandı
Etiketler : Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Başakşehir, Genç, Spor
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