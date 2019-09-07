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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

07.09.2019 15:42 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.
Sol dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi süren genç futbolcu, bordo-mavili takımın antrenmanlarına da katılamıyor.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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