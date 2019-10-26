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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın tedavisine başlandığı bildirildi.

26.10.2019 18:32Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın tedavisine başlandığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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