Haberler » Güncel » Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu

Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

26.10.2019 18:20Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu
Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Trabzonspor, Krasnodar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:53 Kuzey Makedonya'da "Türkiye ile Dayanışma Mitingi"
20:52 Gürcistan'da Türkologlara Saygı Gecesi
20:45 Yusuf Yazıcı coştu, Lille galip
20:36 Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
20:35 Semih Kaya attı, Sparta Prag evinde galip
20:30 Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a çiçek
20:30 Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
26.10.2019 20:56:10