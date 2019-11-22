Haberler » Güncel » Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun şanssızlığı - Haber

Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun şanssızlığı

Trabzonspor'da Filip Novak'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçında forma giymesi beklenen Abdurrahim Dursun'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

22.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:15Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun şanssızlığı
'da Filip Novak'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçında forma giymesi beklenen Abdurrahim Dursun'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Süper Lig'de uzun süredir forma bekleyen genç oyuncu büyük bir şanssızlık yaşadı.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Filip Novak'ın yokluğunda MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın forma vermesi beklendiği Abdurrahim Dursun'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Lig'nde bordo-mavililerin deplasmanda oynadığı Krasnodar maçında ilk 11'de forma giyen oyuncu uzun süredir Süper Lig'de kendisine şans gelmesini bekliyordu. Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncu bugün yapılan kontrolleri sonrası kadrodan çıkartılınca büyük üzüntü yaşadı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
(Gökmen Şahin/ İHA)

MKE Ankaragücü, Ünal Karaman, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:33 Bakan Kurum: "Biz AK Parti olarak, milletin istemediği bir karar almadık, almayız"
20:32 Izmır cumhurbaskanı erdogan kıraz'da vatandaslara hıtap ettı-1
20:32 Gümüşhane'de Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
20:30 Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı
20:28 Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:34:23