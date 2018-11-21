21 Kasım 2018, 17:00
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu Yeniden Aday

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel  kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2018'de yapılan  olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin  bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye  taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun  bilgisine arz ederim." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor  Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta  Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.
Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor

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