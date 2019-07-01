Trabzonspor'da Ahmet Canbaz imzalıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor
'da hareketli saatler yaşanıyor. Gece yarısı John Obi Mikel
ile anlaştığını açıklayan bordo-mavili ekip, Ümit Milli Takım'dan Ahmet Canbaz
'ın transferini de bitirmek üzere. Genç
oyuncularla kadrosunu takviye ederek yeni sezona hazırlanan Trabzonspor
'un, orta saha Ahmet Canbaz
'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. Futbolcunun bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor. Türkiye
21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz
, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu SV Werder Bremen
II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.
- İstanbul