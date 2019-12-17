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Trabzonspor'da Altay maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında oynayacağı Altay karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:14Trabzonspor'da Altay maçı biletleri satışa sunuldu

'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında oynayacağı karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 19 2019 Perşembe günü 20.45'te Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.



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Kaynak: DHA

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