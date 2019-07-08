08.07.2019 15:21
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Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020  bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadeleri yer aldı.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Vahid Amiri, Trabzonspor, Spor

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