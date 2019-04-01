01 Nisan 2019, 15:09
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Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

Trabzonspor

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

5 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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Kaynak: DHA



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