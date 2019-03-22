Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.<br><br>Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.<br><br>Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri ise salonda çalıştı.<br><br>Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.