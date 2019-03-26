Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.<br><br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam antrenmanında yenilenme çalışmaları yapıldığı bildirildi.<br><br>Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ve Joao Pereira'nın takımdan ayrı özel çalıştığı, Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı belirtildi.<br><br>Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.