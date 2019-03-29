Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ile Caleb Ekuban katılmadı.Bordo-mavililer, salonda yaptıkları antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.