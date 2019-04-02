Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü sahasında Antalyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koşunun ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta sakatlanan genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, çalışmayı tamamlayamadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA