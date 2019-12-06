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Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

06.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:34Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig ekibi Altay ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek idmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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