Trabzonspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.<br><br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz ve Joao Pereira katılmadı.<br><br>Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.<br><br>Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.