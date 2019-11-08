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Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

08.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:20 Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda 'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan , Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmadı. Sosa'nın ise tedavisine devam edildi. Obi Mikel ve Sturridge ise takımda ayrı olarak çalışmalar yaparken, Onazi ve Abdulkadir Parmak ise takımla birlikte çalıştı.
Bordo-mavililer antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek Aytemiz Alanyspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor yarın toplanarak Alanyaspor maçı için kampa girecek.
(Gökmen Şahin/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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