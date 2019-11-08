Haberler » Spor » Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

08.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:21 Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda 'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan , Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmadı. Sosa'nın ise tedavisine devam edildi. Obi Mikel ve Sturridge ise takımda ayrı olarak çalışmalar yaparken, Onazi ve Abdulkadir Parmak ise takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek Aytemiz Alanyspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor yarın toplanarak Alanyaspor maçı için kampa girecek. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rusya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:12   Yusuf Yazıcı, Fransa'ya giderek alışıyor
19:11   Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları sürüyor
19:10   UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
19:09   Çocuk atletizminde yeni dönem Diyarbakır'da
18:57   Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı
17:38   Vedat Muriç'e milli davet
17:16   Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!
17:03   Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim!
16:59   Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı
16:41   Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu
09:59   Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:15:01