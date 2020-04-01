Trabzonspor’da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA