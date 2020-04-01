Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.

01.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:46

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzonspor’da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Spor

Haberin Videosu :

Badou Ndiaye ameliyat oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

FIFA’dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
G.Saray transfere erken başladı! Rize’nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı Spor
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek Spor
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor Spor
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor
Taraftarın sevgilisi Muriqi’ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı Spor
Taraftarın sevgilisi Muriqi'ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu Spor
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

12:32: FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak - Spor 12:32: Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Kulüplerin borçları ertelenmeli" - Spor 12:17: Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli - Spor 12:17: TBF'den Göksenin Köksal'a başsağlığı mesajı - Spor 12:04: “25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim” - Spor 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:34: Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı - Spor 10:49: Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi - Spor 10:29: Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak - Spor 10:29: Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu - Spor 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber