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Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:17
Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı

Trabzonspor , Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yeni Malatyaspor maçında oyuna devam edemeyen ve MR'ı çekilecek Alexander Sörloth antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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