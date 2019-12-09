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Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı.

09.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:11Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı
, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Perşembe günü İsviçre ekibi 'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.
Son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı bulunmayan bordo-mavili ekipte oyuncuların yarın izinli olacağı, müsabakanın yapılacağı St. Jakob-Park'ta 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla da hazırlıkların tamamlanacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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