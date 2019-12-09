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Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Perşembe günü deplasmanda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

09.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:27Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

, UEFA Ligi C Grubu'nda Perşembe günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Antalayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü İsviçre'ye giderek müsabakanın oynanacağı St.Jakob-Park Stadyumu'nda yapacağı son antrenmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Kaynak: DHA

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