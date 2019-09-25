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Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

25.09.2019 15:55Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.
29 Eylül 2019 Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
"Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 70 TL."



Trabzonspor, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: DHA

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