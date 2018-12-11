Trabzonspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı

Atiker Konyaspor
maçının ardından iki gün izin yapan Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş
maçının hazırlıklarına bugün 10.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Jose Sosa
ve Abdülkadir Ömür
yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar - Trabzon
Konyaspor,Trabzonspor,Beşiktaş
11 Aralık 2018 Salı 12:17