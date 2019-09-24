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Trabzonspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 16:37Trabzonspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve ameliyat olan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almadı. Sturridge'in ise salonda çalıştığı belirtildi.
YUSUF SARI BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Bu arada, Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı da bireysel olarak antrenmanlara başladı. Tedavisi devam eden Fernandes de takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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