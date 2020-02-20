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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:50Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak taktik antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı süren Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Daniel Sturridge ile kasığında sorun olan Majid Hosseini'nin katılmadıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.
Demir Grup Sivasspor maçında adalesinde ağrı hisseden Anthony Nwakaeme ile dünkü çalışmada tedbir amaçlı koşu yapan Badou Ndiaye'nin de antrenmanda yer aldıkları bildirildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.10'da uçakla İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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