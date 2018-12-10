Trabzonspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Yarın Başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Atiker Konyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak siyah-beyazlı takım ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Trabzonspor'da Libertadores Kupası finalini izlemeye giden Jose Sosa, Joao Pereira, Luis Ibanez ve Hugo Rodallega'nın da Trabzon'a gelerek antrenmanda yer alacakları öğrenildi.
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10 Aralık 2018 Pazartesi 11:51